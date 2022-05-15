Итальянская полиция предотвратила кибератаки во время финала Евровидения

Итальянская полиция сообщила, что предотвратила кибератаки пророссийских хакерских группировок на сетевую инфраструктуру песенного конкурса Евровидение во время полуфинала 10 мая и вчерашнего финала конкурса.

Об этом сообщает «Лига.net» со ссылкой на Reuters.

Во время голосования и выступлений конкурсантов отдел кибербезопасности полиции заблокировал несколько кибератак со стороны хакерской группы Killnet и связанной с ней группы Legion, сообщили в полиции.

Правоохранители также уточнили, что пользовались информацией из Telegram-каналов группировки для предотвращения возможных угроз и определения источника атак.