Украина получила от США почти все современные гаубицы, многие уже на передовой

Украина получила от США 89 из 90 гаубиц М-777, которые уже задействовали в освобождении страны от оккупантов.

Об этом сообщили в посольстве США в Украине.

«Это часть последнего пакета помощи Вооруженным силам Украины на сумму 800 миллионов долларов США. Все 90 гаубиц, отправленных Соединенными Штатами, за исключением одной, сейчас находятся в Украине, многие уже работают на передовой», - отмечено в сообщении.