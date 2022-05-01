Украина получила от США почти все современные гаубицы, многие уже на передовой

Украина получила от США 89 из 90 гаубиц М-777, которые уже задействовали в освобождении страны от оккупантов.
Об этом сообщили в посольстве США в Украине.
«Это часть последнего пакета помощи Вооруженным силам Украины на сумму 800 миллионов долларов США. Все 90 гаубиц, отправленных Соединенными Штатами, за исключением одной, сейчас находятся в Украине, многие уже работают на передовой», - отмечено в сообщении.
Гаубиці М-777 у дії. Це частина останнього пакету допомоги Збройним Силам України на суму 800 мільйонів доларів США. Усі 90 гаубиць, надісланих Сполученими Штатами, за винятком однієї, зараз знаходяться в Україні, багато з них вже працюють на передовій. @GeneralStaffUA pic.twitter.com/9Uf0iOf3Yz— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) May 15, 2022