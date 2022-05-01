Родственники оккупантов жалуются, что «воинов ЛДНР» морят голодом, угрожают расстрелом и заставляют подписывают контракты

Родственники оккупантов рассказывают друг другу о том, как мобилизированных жителей «ЛДНР» заставляют подписывать контракты путем голода и угроз.

Соответствующий перехват разговора опубликовали в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Судя по разговору, одна часть оккупантов, убегая, попала в Белгород, теперь с ними разбираются сотрудники пограничной службы. Еще один «полк» морят городом и угрожают расстрелом.

-Они там что-то тоже попали в какой-то замес, откуда-то уходили очень быстро-быстро и нечаянно в Белгородскую область забрели. И командование звонило, бросило их, и командование, по итогу, где-то в Ровеньках. А они, мужики, их пограничники задержали, и держат там, не поймут, кто они и что с ними делать. Говорят, кто вы такие и нигде вы там не числитесь, и нигде ниче, короче, сейчас разбираются с этим полком.

-Ясно, ну х*й с ними, не в замес попали, то уже разберутся.

-Ну а среди баб все больше разговоров, что вот этих наших мужиков будут склонять подписывать контракты. Так ото в том-то и дело. У тех до сих пор история не закончилась, которые 115-й полк держат, морят голодом и угрожают расстрелом.