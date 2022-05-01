На Харьковщине оккупанты заминировали детскую кровать, а в Буче – фортепиано

В Харьковской области спасатели, обследуя дома на освобожденной от российских войск территории, обнаружили, что россияне при отступлении заминировали детскую кровать.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает «Укринформ».

- Мы фиксировали заминированные детские кровати – то есть под матрасом детской кровати было устройство, которое бы сдетонировало, если бы на эту кровать кто-то лег. Цинизм зашкаливает, и мы должны очень тщательно обследовать каждый метр нашей освобожденной территории, - подчеркнул Синегубов.

В другом случае в Буче оккупанты оставили подствольную гранату ВОГ-25П под молотками фортепиано, принадлежащего 10-летней девочке. Благодаря бдительности матери никто не пострадал, а саперы, которых она вызвала, изъяли и обезвредили гранату, сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.