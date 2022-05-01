Швеция объявила, что подает заявку на вступление в НАТО

В воскресенье, 15 мая, Швеция официально решила подать заявку на вступление в НАТО.

Об этом сообщается в заявлении Социал-демократической партии Швеции, лидер которой Магдалена Андерссон возглавляет правительство, передает «Лига.net».

Руководство партии власти решило, что страна должна подать заявку на членство в НАТО, однако она оставляет за собой право отказаться от размещения на своей территории ядерного оружия и постоянных иностранных военных баз.

Ранее о намерении вступить в НАТО объявила Финляндия.

Швеция и Финляндия решили вступить в НАТО после того, как россия напала на Украину.