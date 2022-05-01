В рф возник конфликт между путиным и силовиками, которые недовольны войной, - Грозев

Руководитель издания Bellingcat Христо Грозев считает, что в рф между путиным и силовиками возник конфликт. Спецслужбы рф недовольны войной и её перспективами.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Грозев считает, что конфликт между путиным и влиятельными силовиками очевиден.

- Но перерастет ли конфликт в какой-то бунт, в мини-революцию – не могу сказать… Но конфликт предсказуем, потому что эти люди платят цену, хотя никто заранее им не сказал, что они будут ее платить… Он практически уже ничего не может им еще дать, чтобы они остались лояльными. Нет ресурсов, которые можно перераспределить и им передать. Они же не выиграли ничего ценного в этой войне и не выиграют. Поэтому аналитически здесь можно ожидать все большего и большего кризиса в отношениях кремля и элиты.

- Мы видим много корреспонденции, которой хакеры с нами делятся. И мы там видим реально прямые описания такого недовольства, саркастического отношения к войне, никто не ждет никакого позитива для россии, а в некоторых случаях очень жесткую критику в отношении решения начать войну. Так что здесь, скорее всего, вопрос не в том, есть ли такой конфликт, а реализуется ли он в какие-то действия элиты против кремля, - сказал Грозев.

По его словам, информированная элита внутри силовиков понимает, что война проиграна.

- Элита силовиков понимает, что шансов выиграть эту войну без мобилизации и социального взрыва, который будет после нее, очень мало. А мобилизацию из-за социального взрыва путин формально не делает. Есть пессимизм среди силовиков в отношении того, как выйти из этого.

- Самый протестный потенциал находится среди самых информированных силовиков. Мы можем назвать это «интеллектуальной частью ГРУ», то есть люди, которые реально владеют полной информацией. И также элита ФСБ, которая знает конкретное число жертв среди российских войск, знает о том, что матери, жены, сестры погибших или пропавших российских воинов не перестают задавать вопросы. Они знают, что эта ситуация когда-то выйдет из-под контроля. Это те части силовиков, которые знают опасности для режима, и они сами сейчас готовят свое будущее.