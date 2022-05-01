На Харьковщине СБУ задержала сторонника «русского мира», передававшего врагу позиции ВСУ

СБУ в Харьковской области задержала идеологического сторонника «русского мира».

Об этом сообщили в управлении СБУ в Харьковской области.

Сотрудники спецслужбы задержали жителя Чугуевского района, сдававшего позиции украинских военных. Он с помощью социальных сетей передавал представителю рф информацию о технике и личном составе Вооруженных Сил Украины и сил Территориальной обороны. В дальнейшем информацию пересылали сотрудникам ФСБ.