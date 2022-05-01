ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Британия выступила за переход Украины на натовское вооружение

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 15 мая по этой ссылке.



В этой новости мы будем следить за событиями 16 мая.

Информация постоянно обновляется:

00:33 Страны НАТО договорились продолжать поддерживать Украину, чтобы помочь ей «вытеснить Россию».

Об этом заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс, передает «Укринформ».

- путин должен столкнуться с длительным поражением в Украине, россия должна быть сдержана, и такая агрессия никогда не должна повторяться… Союзники должны поддержать переход Украины на стандартное оборудование НАТО, немедленно предоставив артиллерию, обучение и необходимый опыт, - отметила Трасс после встречи министров иностранных дел НАТО в Берлине.

Она также пояснила, что НАТО должен придерживаться политики открытых дверей.

00:18 Из Северодонецка эвакуировали 10 человек, из них четыре ребенка и двое маломобильных граждан, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«В Северодонецке сегодня неспокойно, орки пугают население и разрушают дома. Желающих уехать все больше. Патрульные полицейские смогли вывезти 10 человек, автомобиль попал под обстрел. К счастью, без пострадавших, быстро проскочили», - рассказал Гайдай.





00:17 93-я бригада уничтожает российские танки под Изюмом. Танк вычислили с помощью беспилотника.