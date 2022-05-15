«Переговоры по «Азовстали» идут каждый день, главное, чтобы договоренности выполняли», - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что продолжаются переговоры по эвакуации украинских воинов с «Азовстали».

Об этом он сказал в своем видеообращении.

- Продолжаем очень сложные и деликатные переговоры, чтобы спасти наших людей из Мариуполя, с «Азовстали». Этим вопросом занимаемся каждый день и главное, чтобы договоренности выполнялись.

- Готовимся к новым попыткам рф наступать на Донбассе, как-то активизировать свое движение на юге Украины. Оккупанты до сих пор не хотят признать, что находятся в глухом углу, и что их «спецоперация» обанкротилась. Но обязательно настанет момент, когда украинский народ дожмет захватчиков до полного признания реальности. Чтобы они ни «креативили» в Херсоне и Мелитополе, ни изображали свою якобы «власть» в оккупированных районах Приазовья и Донбасса. Их пребывание там все равно временно. Там все равно будет украинский флаг, украинский закон, украинская жизнь, - подчеркнул Зеленский.