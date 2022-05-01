Война на Николаевщине: Оккупанты обстреляли Николаев

24 февраля в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.
После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.
Хронология событий 15 мая доступна по этой ссылке.
В этой новости мы будем следить за событиями 16 мая, происходящими на территории Николаевской области.
Информация постоянно обновляется:
06:09 По предварительной информации, ракетный обстрел Николаева спровоцировал пожары автомобиля и мебельного салона.
05:47 Воздушную тревогу отменили.
В некоторых районах Николаева после ударов оккупантов видно дым. Вероятно, обстрелы спровоцировали пожары.
05:31 В Николаеве прозвучала серия сильных взрывов из-за ракетных ударов оккупантов по жилым кварталам.
В области объявлена воздушная тревога.