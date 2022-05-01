Война на Николаевщине: Оккупанты обстреляли Николаев

24 февраля в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 15 мая доступна по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 16 мая, происходящими на территории Николаевской области.

Информация постоянно обновляется:

06:09 По предварительной информации, ракетный обстрел Николаева спровоцировал пожары автомобиля и мебельного салона.

05:47 Воздушную тревогу отменили.

В некоторых районах Николаева после ударов оккупантов видно дым. Вероятно, обстрелы спровоцировали пожары.

05:31 В Николаеве прозвучала серия сильных взрывов из-за ракетных ударов оккупантов по жилым кварталам.

В области объявлена воздушная тревога.