На Херсонщине назревает гуманитарная катастрофа - оккупанты дают просроченные продукты и лекарства, в больницах не хватает кислорода

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что на оккупированной россией Херсонщине нарастает гуманитарный кризис.

Об этом она написала в Телеграм.

По ее словам, у жителей области нет возможности выехать на подконтрольную Украине территорию и ограничена возможность передвижения по области.

Оккупанты не пропускают волонтеров с гуманитарной помощью и грабят гуманитарные грузы.

Также по сообщению мэра города Игоря Колихаева, в Херсоне медикаменты закончатся через две недели, уже нет растворов для капельниц, мало лекарств от сердечно-сосудистых заболеваний, не хватает кислорода. Значительная потребность в лекарственных средствах существует во всех районах Херсона без исключения.

В области остается около 500 тысяч человек. К началу войны было около миллиона жителей.