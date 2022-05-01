На Херсонщине назревает гуманитарная катастрофа - оккупанты дают просроченные продукты и лекарства, в больницах не хватает кислорода

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что на оккупированной россией Херсонщине нарастает гуманитарный кризис.
Об этом она написала в Телеграм.
По ее словам, у жителей области нет возможности выехать на подконтрольную Украине территорию и ограничена возможность передвижения по области.
Оккупанты не пропускают волонтеров с гуманитарной помощью и грабят гуманитарные грузы.
Также по сообщению мэра города Игоря Колихаева, в Херсоне медикаменты закончатся через две недели, уже нет растворов для капельниц, мало лекарств от сердечно-сосудистых заболеваний, не хватает кислорода. Значительная потребность в лекарственных средствах существует во всех районах Херсона без исключения.
В области остается около 500 тысяч человек. К началу войны было около миллиона жителей.
«В первые дни захвата южного региона оккупанты разграбили большое количество продовольственных сетей и аптек. Украинские товары вывезли в Крым и Россию. В качестве гуманитарки россияне раздают продукты 5-летней давности и лекарства, в которых истек срок годности. При этом в обмен на них требуют паспортные данные, списки пенсионеров, социальных работников и просто людей, проживающих в той или иной общине», - сообщила Денисова.