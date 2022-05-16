«Командира убило, я сам еле выбрался оттуда»: Российские оккупанты жалуются, что хотят вернуться домой и уволиться со службы

Российские оккупанты, которые находятся на Луганском направлении, жалуются, что хотят поскорее вернуться домой и уволиться с военной службы.

Об этом свидетельствует новый телефонный разговор российских захватчиков, который удалось перехватить СБУ.

«У нас вообще ж*па… У нас очень много 200-х и 300-х… командира моего убило. Я сам еле выбрался оттуда, отвечаю. Я, короче, всё… я просто приеду в Алейск, я служить не буду… всё. Я честно, я увольняться буду, ну его нафиг. После такого, что я повидал, нет…» – рассказывает другу оккупант, воюющий на Луганском направлении.

По его словам, у них уже сгорели все машины, а личного состава осталось полбатальона. Теперь в их алтайский край будут возить много 200-х.

«Знаешь, это ужас… отвечаю. Это просто как настоящий, как в фильме ужасов!» – резюмирует захватчик.