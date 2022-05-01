За первые две недели войны в плен сдались около ста российских танкистов, - разведка

Военная разведка Украины получила документальные подтверждения потерь живой силы и техники танковой армии вооруженных сил страны-оккупанта.

Об этом ГУР сообщает в своем Telegram-канале.

Изучение и анализ добытых документов позволил установить перечень подразделений, участвующих в военном вторжении на территорию Украины, воинские звания и фамилии оккупантов, погибших во время ведения боевых действий, пропавших без вести, попавших в плен или получивших ранения.

«По состоянию на 15 марта 2022 года, общие потери 1 российской танковой армии составляли 409 человек. Украинские воины ликвидировали 61 и ранили 209 оккупантов. Только за первые две недели войны пропали без вести 44 российских танкиста и 96 оккупантантов из состава этой армии решили сохранить свои жизни и сдались в плен», - сказано в сообщении.

Отмечается, что за это же время защитниками Украины было уничтожено и захвачено 308 единиц боевой техники из состава указанной армии оккупантов.

Напомним, что в Херсоне оккупанты пытают взятых в плен мирных жителей.