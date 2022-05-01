В ВСУ назвали потери оккупантов после очередной атаки по Чернобаевке

В результате атаки на позиции противника в Чернобаевке оккупанты лишились 75 солдатов и 20 единиц техники.

Об этом сообщили в Оперативном командовании «Юг».

Как известно, 15 мая ВСУ нанесли 20-й массированный артиллерийский удар по позициям оккупантам возле села Чернобаевка в пригороде Херсона.