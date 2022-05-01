В ВСУ назвали потери оккупантов после очередной атаки по Чернобаевке

В результате атаки на позиции противника в Чернобаевке оккупанты лишились 75 солдатов и 20 единиц техники.
Об этом сообщили в Оперативном командовании «Юг».
Как известно, 15 мая ВСУ нанесли 20-й массированный артиллерийский удар по позициям оккупантам возле села Чернобаевка в пригороде Херсона.
«Наши ракетно-артиллерийские подразделения во взаимодействии с авиацией в течение суток нанесли свыше 100 ударов по позициям противника. В результате чего на Херсонщине феерически презентована очередная серия Чернобаевки с уничтожением состава боеприпасов, подтверждена потеря 75 рашистов и почти 20 единиц техники, в частности, четыре буксировочных и две самоходных гаубицы «Мста-С», а еще две мастерские технического обслуживания и один БПЛА», – говорится в сообщении.