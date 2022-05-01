В ВСУ назвали потери оккупантов после очередной атаки по Чернобаевке

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16.05.2022 12:13

В результате атаки на позиции противника в Чернобаевке оккупанты лишились 75 солдатов и 20 единиц техники.

Об этом сообщили в Оперативном командовании «Юг».

Как известно, 15 мая ВСУ нанесли 20-й массированный артиллерийский удар по позициям оккупантам возле села Чернобаевка в пригороде Херсона.

«Наши ракетно-артиллерийские подразделения во взаимодействии с авиацией в течение суток нанесли свыше 100 ударов по позициям противника. В результате чего на Херсонщине феерически презентована очередная серия Чернобаевки с уничтожением состава боеприпасов, подтверждена потеря 75 рашистов и почти 20 единиц техники, в частности, четыре буксировочных и две самоходных гаубицы «Мста-С», а еще две мастерские технического обслуживания и один БПЛА», – говорится в сообщении.

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