В Мариуполе войска рф заставляют граждан подписывать документы на получение «компенсации», где требуют указать, что город обстреливали якобы украинские военные

россия в Мариуполе готовит самый большой подлог «показаний свидетелей» о том, что Мариуполь был уничтожен украинскими военными. Свидетельства будут подготовлены жителями Мариуполя, которые остались в городе в письменной форме.

Об этом сообщил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко.

Для проведения такой операции российские оккупанты объявили начало регистрации на компенсацию за уничтоженное жилье и/или потерю члена семьи. За жилье – 500 тысяч рублей (ориентировочно 6 тысяч долларов США), за погибшего члена семьи – 3 миллиона рублей (ориентировочно 33 тысячи долларов США)

Регистрация заявлений на компенсацию проводят в помещении школы №9. Однако при представлении собственноручно составленного письменного заявления мариупольцы должны обязательно отметить, что имущество «было уничтожено украинскими военными», а близкие «убиты украинской армией». В случае отсутствия/отказа такой отметки оккупанты сообщают, что никакая компенсация произведена не будет. Учитывая психологическое давление и состояние информационной блокады, мариупольцы в надежде подают заявления с соответствующими примечаниями.

«В итоге, россия получает десятки тысяч собственноручно составленных письменных «свидетельств» о «зверствах украинской армии». Которые должны использоваться для влияния на международное мнение, в т.ч. с широкой оглаской через пропагандистские медиа-каналы, продолжающие свою деятельность на территории стран ЕС», – отметил Андрющенко.

В реальности проведение подобной компенсации невозможно, отметил советник городского головы.