россия пытается возобновить работу порта в Мариуполе, но этому препятствует затопленное украинское судно

Оккупанты снова пытаются возобновить работу порта в Мариуполе, чтобы наладить логистику с городом.
Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
По пути к цели россиян есть препятствие – затопленное украинское судно Меотида.
«На сегодняшний день почти закончили разминирование. Вчера был поднят со дна Старых ворот затопленный катер пограничников. Но пока затопленная Меотида с нашим флагом гордо держит вход в Новые ворота, которые являются основными для возобновления работы морских перевозок», - рассказал он.