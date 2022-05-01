россия пытается возобновить работу порта в Мариуполе, но этому препятствует затопленное украинское судно

Оккупанты снова пытаются возобновить работу порта в Мариуполе, чтобы наладить логистику с городом.

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По пути к цели россиян есть препятствие – затопленное украинское судно Меотида.