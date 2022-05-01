Пленный оккупант признался, что российская реактивная артиллерия намеренно уничтожала многоэтажки в Харькове

Пленный оккупант, которого украинские защитники захватили во время освобождения поселка Циркуны в пригороде Харькова, во время допроса признался, что рф намеренно наносила удары реактивной артиллерией по жилым домам.

Об этом сообщает СБУ.

Командир отделения 25-й артиллерийской бригады с РФ сообщил, что главной мишенью российских реактивных дивизионов были именно харьковские дома – враг специально стрелял по гражданским объектам.

«Ближайший к Циркунам район Харькова – Северная Салтовка, который с начала войны почти ежедневно подвергался обстрелам из вражеских РСЗО «Град» и «Ураган», имеет одну из наиболее плотных застроек. И на сегодняшний день почти каждая из 16-тиэтажек испытала разрушения от рашистов», - сказано в сообщении.

Сам пленник утверждает, что не участвовал в обстреле жилых кварталов, а только следил за «выходами» своей и украинской артиллерии.

Также он сообщил персональные данные захватчиков, причастных к другим военным преступлениям россии и уничтожению мирных харьковчан.