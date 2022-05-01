«Унижают и пытают»: Через фильтрацию оккупантов прошли более 37 тысяч украинцев

Рашисты ввели процедуру «фильтрации» в каждом временно оккупированном украинском городе и по данным партнерских правозащитных организаций, ее прошли уже более 37 тысяч граждан. Сегодня эту процедуру также проходят люди, которые были принудительно депортированы в рф.

Об этом заявила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

«Для «особо опасных» в идеологическом понимании и «неблагонадежных» украинцев фильтрация становится постоянной – люди вынуждены ее проходить каждые три дня. Граждан Украины допрашивают, тщательно осматривают, при этом содержат в бесчеловечных условиях, унижают и пытают. Это не просто дискриминация украинцев по признаку национальности, это один из элементов тотального геноцида нашей нации. Идеи «неполноценности» украинского народа, второсортности, искусственности украинской государственности – составляющие украиноненавистнической идеологии, которую годами сращивала российская пропаганда и которой сегодня политическое и военное руководство россии оправдывает уничтожение украинцев», – заявила омбудсмен.

Она отметила, что любое принуждение физического или морального порядка к гражданскому населению, в частности с целью получения от них или от третьих лиц каких-либо сведений, является грубым нарушением международного гуманитарного права и обычаев ведения войны.

Согласно статье 32 Конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года, запрет на применение любых мер, которые могут причинить физические страдания или привести к уничтожению лиц, находящихся под защитой Конвенции, распространяется на любое брутальное обращение со стороны как гражданской, так и военной власти.