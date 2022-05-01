В Днепре заблокировали работу подсанкционного завода, который собирался возобновить поставки в РФ комплектующих к военной технике

Фото иллюстративное СБУ заблокировала работу подсанкционного завода, который собирался возобновить поставки для российского ВПК. Только за 2021 год на нем было произведено 340 тонн этой продукции стоимостью более 450 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Этот завод в Днепре производил комплектующие к самолетам, ракетным системам и подводным лодкам, а также товары двойного назначения.

По данным следствия, готовый товар переправлялся на территорию россии. Там оккупанты осуществляли перераспределение полученной продукции среди своих военных заводов и других объектов ВПК.

Поскольку основателем завода является российская корпорация, специализирующаяся на производстве и модернизации оружия и военной техники, еще в прошлом году он подвергся санкциям СНБО.

Но сейчас, чтобы обойти существующие ограничения, российская сторона хотела переписать завод на украинское юридическое лицо и продлить его работу в ущерб государственной безопасности Украины.

СБУ предотвратила это и заблокировала работу предприятия.

В рамках уголовного производства по статье 110-2 Уголовного кодекса продолжаются неотложные следственные действия.

Напомним, что ранее украинское предприятие под видом импорта сельхозпродукции через терминал Николаева хотело вывести 1,2 миллиона долларов заграницу.