Житель Ровно получил 13 лет тюрьмы за слив оккупантам информации о ВСУ

Жителя Ровно, который «сливал» информацию врагу, приговорили к 13 годам лишения свободы.

Об этом сообщили в Ровенской областной прокуратуре.

В суде доказано, что мужчина, исповедуя пророссийские взгляды и действуя по идеологическим мотивам, во исполнение задания представителя спецслужб рф, еще с октября прошлого года собирал и с помощью интернет мессенджеров передавал государству-агрессору информацию о стратегических объектах Ровенской области.

В частности, он сообщал о режиме охраны, наличию контрольно-пропускных пунктов, дополнительных защитных сооружений, критически важных объектов воинской части Вооруженных Сил Украины, которая дислоцируется на Дубенщине. Кроме того, мужчина отслеживал и передавал информацию о движении военной техники ВСУ из Ровно в направлении Киева, железнодорожных эшелонов с военной техникой и представителями военных формирований, которые в составе ВСУ участвуют в защите и обороне территориальной целостности Украины.

В суде обвиняемый свою вину признал.