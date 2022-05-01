Сторонника путина Орбана переизбрали премьер-министром Венгрии

Парламент Венгрии переизбрал Виктора Орбана на пост премьер-министра.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на портал HVG.hu.

За переизбрание Орбана проголосовали 133 депутата, против было 27, ни один не воздержался. После этого Орбан принял присягу – уже в пятый раз.

В своей речи он упомянул о якобы вмешательстве Украины в избирательную кампанию в Венгрии, а также о войне рф против Украины и санкциях. Он четко дал понять: Украина под ударом, Россия нападает, поэтому правительство способствует гуманитарным операциям с украинскими беженцами.

- Это все несмотря на то, что закарпатские венгры подверглись нарушениям их прав. Мы также закрыли глаза на то, что президент Украины вмешался в избирательную кампанию, - отметил Орбан.

Также он заявил, что в интересах европейского единства Венгрия не будет препятствовать санкциям, пока они не пересекут красную линию защиты венгерской экономики, если они не будут угрожать энергетической безопасности. По его словам, санкции не могут поставить Россию на колени.