«Будут отнимать половину суммы, как минимум»: Российских оккупантов заставляют возвращать «компенсации» за ранения на войне в Украине

Российских оккупантов заставляют возвращать деньги, полученные за легкие ранения.

Об этом говорится в новом перехвате СБУ.

«25 марта пацаненка в плечо ранило, ну легко, осколком просто чуть-чуть. Его увезли в госпиталь. Через несколько дней выплатили 3 миллиона. А в апреле, 29 апреля, он вернулся сюда обратно, уже нормальный, заживший. И у него эти 3 миллиона забрали, аргументируя тем, что ранение легкое»,– рассказывает захватчик своей матери.

Поэтому советует ей передать эту информацию своему знакомому «еб*ану», который также получил ранения в Украине и уже планирует потратить эти деньги.

«Не надо деньги тратить пока. Так как после войны будут разбираться, поднимать степень ранения. И у кого степень ранения первая или вторая, будут отнимать половину суммы как минимум», - говорит оккупант.