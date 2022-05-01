Командир «Азова» заявил о необходимости сохранения жизни бойцов, поэтому выполняет приказ высшего командования

Командир полка «Азов» Денис Прокопенко сообщил, что принял решение для сохранения личного состава. Это решение одобрило военное руководство Украины.

Об этом сообщили в полку «Азов».

«Защитники Мариуполя выполнили приказ, несмотря на все трудности, 82 дня оттягивали превосходящие силы противника на себя и дали возможность украинской армии перегруппироваться, подготовить больше личного состава и получить большое количество вооружения от стран-партнеров».

«Ни одно вооружение не будет работать без профессионально подготовленных военнослужащих, что делает их самым ценным элементом армии. В целях сохранения жизней весь Мариупольский гарнизон выполняет утвержденное решение высшего военного командования и надеется на поддержку украинского народа», - сообщил Прокопенко.

Ожидаем деталей, которые конкретизируют слова Прокопенко.