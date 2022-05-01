ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Оккупанты готовят «референдум» в Энергодаре

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 16 мая по этой ссылке.



В этой новости мы будем следить за событиями 17 мая.

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06:21 В Запорожской ОВА сообщили, что оккупанты получили указание готовить Энергодар к так называемому «референдуму».

«Россияне хотят создать информационную картинку, якобы жители города атомщиков изъявляют свое желание присоединиться к россии, а на самом деле окончательно присоединить Запорожскую АЭС к «Росатому», чтобы уничтожить энергетическую систему Украины».

«По сообщению местных жителей, в Энергодаре российские военные сегодня ходили по квартирам и забирали мужчин, связывали руки и вывозили в неизвестном направлении. Сейчас сообщают о шести похищенных. Во время преступлений россияне держали всех проживающих в квартирах в автоматном прицеле. Кроме того, сообщают, что российские военные роют окопы вокруг города и строят укрепления», - говорится в сообщении.

05:52 Часть жителей Изюма, которых российские военные депортировали на территорию рф, смогли вернуться в Украину через страны Европейского Союза.

Об этом рассказал начальник отдела Изюмского горсовета Максим Стрельник, сообщает «Суспільне».

- Мы знаем о случаях, когда людей насильственно депортировали, вывозили на территорию рф. Наши жители, граждане Украины перешли границу на КПП «Чугуновка», и после этого их доставили в Белгород, позже они проходили так называемые фильтрационные лагеря, с ними общались спецслужбы, решалась дальнейшая судьба на территории рф. Некоторые из этих людей уехали к родственникам, которые у них есть в россии. Часть людей перешла границу с ЕС в Прибалтике, и через Эстонию, Латвию, Литву, Польшу смогла вернуться в Украину, - рассказал Максим Стрельник.

По словам Стрельника, на 16 мая в Изюме остаются более 15 тысяч человек, на просьбу эвакуировать людей оккупанты отказывают.