«Надеемся, удастся сохранить жизнь наших ребят»: Зеленский записал обращение по поводу того, что происходит на «Азовстали»

Президент Украины Владимир Зеленский записал обращение по поводу того, что сейчас происходит в «Азовстали» в Мариуполе.
Обращение опубликовано в социальных сетях.
Он отметил, что Украина совместно с международными организациями делает все, чтоб освободить военных из «Азовстали».
— Непростой день. Но и этот день, как и все остальные, направлен на то, чтобы уберечь нашу страну и наших людей. Благодаря действиям украинских военных – Вооруженных Сил Украины, разведки, а также переговорной группы, Международного комитета Красного Креста и ООН надеемся, что удастся сохранить жизнь наших ребят.
Хочу подчеркнуть: украинские герои нужны Украине живыми. Это наш принцип. Думаю, эти слова поймет каждый адекватный человек. Чтоб вернуть парней домой, работа продолжается, эта работа требует деликатности и времени, - сказал Президент.
В Генштабе, в свою очередь, сообщили, что бойцам дали приказ сохранить жизнь личного состава. На данный момент идет операция по спасению заблокированных на территории завода воинов.
«Высшим военным командованием был отдан приказ командирам подразделений, находящихся на Азовстали, сохранить жизнь личного состава.
Идет операция по спасению заблокированных на территории завода защитников Украины.
Началась эвакуация 53 тяжелораненых военнослужащих. Они доставлены в медицинское учреждение в Новоазовске. Еще 211 защитников через гуманитарный коридор были эвакуированы в Оленевку с последующим возвращением их на подконтрольную Украине территорию через процедуру обмена.
Меры по спасению защитников, которые остаются на территории «Азовстали», продолжаются», - сказано в сообщении.