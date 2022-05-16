«Надеемся, удастся сохранить жизнь наших ребят»: Зеленский записал обращение по поводу того, что происходит на «Азовстали»

Президент Украины Владимир Зеленский записал обращение по поводу того, что сейчас происходит в «Азовстали» в Мариуполе.

Обращение опубликовано в социальных сетях.

Он отметил, что Украина совместно с международными организациями делает все, чтоб освободить военных из «Азовстали».

— Непростой день. Но и этот день, как и все остальные, направлен на то, чтобы уберечь нашу страну и наших людей. Благодаря действиям украинских военных – Вооруженных Сил Украины, разведки, а также переговорной группы, Международного комитета Красного Креста и ООН надеемся, что удастся сохранить жизнь наших ребят. Хочу подчеркнуть: украинские герои нужны Украине живыми. Это наш принцип. Думаю, эти слова поймет каждый адекватный человек. Чтоб вернуть парней домой, работа продолжается, эта работа требует деликатности и времени, - сказал Президент.

В Генштабе, в свою очередь, сообщили, что бойцам дали приказ сохранить жизнь личного состава. На данный момент идет операция по спасению заблокированных на территории завода воинов.