Война на Николаевщине: За сутки ВСУ ликвидировали 29 оккупантов, их склад ГСМ и технику

24 февраля в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 16 мая доступна по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 17 мая, происходящими на территории Николаевской области.

Информация постоянно обновляется:

08:17 По факту обстрела оккупантами Николаева 16 мая запрещенными международными нормами кассетными боеприпасами открыли уголовное производство по части 1 статьи 438 Уголовного кодекса («Нарушение законов и обычаев войны»), сообщили в областной прокуратуре.

Досудебное расследование осуществляет Управление СБУ в Николаевской области.

Как известно, из-за этого обстрела получил ранения один николаевец, повреждены объекты бизнеса, гражданской инфраструктуры, автомобиль, жилье граждан.

07:47 На Южнобугском направлении подразделения противника активных боевых действий не проводили, обстреливали наши подразделения по ствольной артиллерии и минометам в районах населенных пунктов Лиманы, Таврическое, Трудолюбовка и Осокоровка, говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

07:23 На боевых позициях вдоль линии соприкосновения продолжается ведение боевых действий. Противник активности не проявляет, однако совершает ракетные атаки, в частности, по Николаевщине и Одесщине, сообщили в Оперативном командовании «Юг», подбивая итоги 16 мая.

Наши подразделения совместно с авиацией Воздушных сил нанесли за сутки более 100 ударов по вражеским позициям. Огнем реактивной артиллерии уничтожен состав горюче-смазочных материалов вблизи знаменитой Чернобаевки. Ликвидированы 29 рашистов, уничтожен зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10», танк Т-72, ​​и другая бронированная техника.

16 мая ракетный удар был нанесен по морской инфраструктуре Очакова. А центральный район Николаева обстрелян реактивными системами залпового огня с использованием запрещенных международными конвенциями кассетных боеприпасов, оказывающих неизбирательное действие. Повреждены остановки общественного транспорта, разбиты несколько частных магазинов, поражен торговый центр, автотранспорт, газовод. Многие кластерные бомбы не сдетонировали, ликвидацией последствий обстрела занимались специалисты ГСЧС.

В результате ракетного удара по Одесщине самолетами стратегической авиации, поражен объект туристической инфраструктуры, разрушены в том числе и несколько соседних частных зданий. Пытаясь попасть в тот же мост через Днестровский лиман, используя устаревшие образцы вооружения, рашисты попадают в гражданские объекты. В результате чего страдают мирные жители регионов. И в Николаеве, и в Одесской области есть пострадавшие, среди которых тяжело ранен 6-летний ребенок. При повторном за сутки ракетном ударе в направлении Одессы ракета сбита силами противовоздушной обороны. Корабельная группировка врага с четырех ракетных и семи десантных кораблей продолжает держать блокаду судоходства, угрожать ракетным ударом не менее 30 крылатых ракет, сохраняя вероятность высадки десанта.

Проукраинские настроения на оккупированных территориях Херсона и Николаева остаются высокими. Местные продолжают отстаивать позицию и доказывать, что Херсон – это Украина, а они – украинцы. Несмотря на террор и запреты, победоносные люди разрушают планы врага благодаря своим убеждениям и устойчивости позиций.