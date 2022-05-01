На Киевщине продолжают находить расстрелянных оккупантами людей – одной из жертв стал гражданин Чехии

Массовое захоронение расстрелянных оккупантами граждан было обнаружено под Макаровым. Среди убитых – гражданин Чехии.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Киевской области.

В Бучанском районе полиция Киевщины обнаружила и осмотрела тела трех убитых российскими оккупантами мирных лиц. Захоронение нашли по обе стороны дороги неподалеку от Макарова, где в период боевых действий размещались позиции россиян. В яме находились тела трех мужчин, среди которых один иностранец.

Погибшие были расстреляны оккупантами в разные части тела. Рядом с захоронением была обнаружена растяжка с гранатой «Ф-1», которую оставили оккупанты.

– Два человека были убиты в голову, один человек в живот. На месте захоронения нашли документы одного из погибших – гражданин Чехии. Имеются его соответствующие данные. Остальные два человека не установлены в настоящее время, но они были в гражданской одежде. Мы будем искать, при каких обстоятельствах они исчезли на территории Украины - сообщил с места происшествия Андрей Небытов

Установлено, что гражданин Чехии еще до войны работал в Украине дальнобойщиком, а с началом боевых действий приехал в наше государство помогать в качестве волонтера. 3 марта иностранец перестал выходить на связь. На родине у 49-летнего иностранца оставались жена и брат.

Также неподалеку села Раковка полицейские обнаружили тело еще одного расстрелянного местного жителя. Жертвой оккупантов стал бывший оперативный работник органов внутренних дел, находившийся на пенсии. В период оккупации мужчина вышел за дровами и не вернулся. Как оказалось, солдаты российской федерации раздели мужчину и расстреляли. Погибшего похоронили на поле рядом с боевыми позициями агрессоров.