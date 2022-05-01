«Птички полетали, координаты просветили, то как уе*али нас»: Оккупанты на Запорожье жалуются, как украинские военные их бьют из Bayraktar

Момент взрыва русского катера у Змеиного с помощью Вayraktar Оккупанты завидуют, что у украинцев есть Bayraktar и с ужасом ожидают новые поставки иностранного оружия ВСУ.

Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры захватчиков, которые перехватила СБУ.

«Нам бы беспилотники еб*чие, как у них Bayraktar. Была бы тема вообще ох*енная. Птички полетали, координаты просветили, и как уе*али нас», – жалуется своему другу контрактник, воюющий в Запорожской области.

Он сам насмехается над фразой «величия» россии, потому что даже простые квадрокоптеры оккупанты просят у спонсоров:

«россия – дикая держава, бл**ь. Сами замутили эту спецоперацию... россия е*учая, фермера нам собирают деньги, чтобы купить квадрики».

Также захватчики с ужасом следят за новостями о новых поставках иностранного оружия на нужды ВСУ:

«Пацаны там в новостях читали: поляки Украине поставили то ли 2000, то ли 200 единиц танков. Ну, сейчас они будут снабжать. Это вообще будет, это жо*а…»

«Наверное, оккупанты еще не читали новостей о новых пушках и лендлизах. Так что впереди у них много открытий. Не только в новостях, но и на поле боя!» – подытожили в СБУ.

Напомним, как утром 2 мая с помощью Bayraktar у острова Змеиный были уничтожены два российских катера.