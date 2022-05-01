Российская пропаганда распространяет фейки о якобы связи стрелка из Баффало, который убил 10 темнокожих, с полком «Азов»

Задержание стрелка в Баффало Российская пропаганда распространяет тезис о якобы связи убийцы из Баффало и «Азова».

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО.

Как известно, 14 мая в американском городе Баффало, штат Нью-Йорк, 10 человек погибли от рук злоумышленника, устроившего стрельбу в супермаркете. Еще три человека получили ранения. Нападающий был экипирован – на нем были военный костюм, бронежилет и полное боевое снаряжение. Поэтому когда охранник магазина выстрелил в нападающего, пули попали в бронежилет.

18-летнего парня, убившего 10 чернокожих, связывают с «Азовцами», поскольку на его фото в социальных сетях виден выбитый на коже нацистский символ «Черное солнце», которые также есть на униформе «Азова».

Нарративы, которые пропагандисты начали распространять в соцсетях по этой теме:

США и ЕС поддерживают нацизм, поставляя оружие Украине. Внезапное увлечение нацизмом США и ЕС стало причиной действий подростка. У россиян нет выхода, они борются с нацизмом, потому штурмуют «Азовсталь».

У пропагандистов единственный аргумент в пользу мысли о том, что «Азов» является нацистским – использование символики.

Как отметили в Центре противодействия дезинформации, полк «Азов» не имеет никакого отношения к фанатику из США.