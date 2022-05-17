Установлена личность 20-летнего оккупанта из рф, который занимался зверствами в Киевской области, насилуя женщин – ему сообщили о подозрении

Киевская областная прокуратура совместно с СБУ разоблачила и сообщила о подозрении в нарушении законов и обычаев войны российскому насильнику – 20-летнему Булату Фассахову. Враг во время оккупации Киевщины неоднократно насиловал украинских женщин, угрожая убийством.

Об этом сообщает генпрокурор Украины Ирина Венедиктова на странице в Facebook.

«Это уже второй разоблаченный российский насильник – 20-летний Булат Фассахов - радиотелефонист гаубического артиллерийского дивизиона 30-й отдельной мотострелковой бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа России. Нами собрано достаточно доказательств того, что в марте 2022 года вместе и сослуживцем ворвались в частный дом в селе Броварского района. Он приказал сообщнику закрыть всех жильцов дома в подвале, кроме одной женщины. Запугивая жертву оружием и расправой над семьей, он ее изнасиловал», - говорится в сообщении.

Также известно, что подобное военное преступление уже повторился через несколько дней. Этот же военнослужащий из рф вместе с еще тремя зашли уже в другой дом. Семью вывели на улицу, оставив одну женщину, которую по очереди изнасиловали, угрожая убийством.

«Установление остальных причастных к этим зверствам продолжается. Если вы узнали подозреваемого или имеете информацию о причастности этого российского военнослужащего к другим военным преступлениям или в отношении его сообщников – оповещайте на наш единственный доказательный хаб https://warcrimes.gov.ua/ или обращайтесь в Киевскую областную прокуратуру: 097-053-04 -65, 097-838-31-87, 050-107-66-75», - добавила Венедиктова.

Как известно, после освобождения городов Ирпеня, Буча и других стало известно о сотнях убитых мирных жителей. У многих были связаны руки за спиной. Также зафиксированы случаи изнасилования, жертвы этих преступлений были убиты российскими оккупантами. Шок от увиденного выразили не только руководство Украины, но лидеры европейских государств.

После этого разведка обнародовала имена росгвардейцев, причастных к военным преступлениям на Киевщине.

Напомним, что уже разоблачены 10 военнослужащих рф, которые причастны к пыткам мирных граждан. Им объявили подозрение в жестоком обращении с гражданским населением и других нарушениях законов и обычаев войны.

Также совсем недавно удалось установить личности еще трех оккупантов, которые жестоко убивали людей в Буче – их планируют объявить в международный розыск