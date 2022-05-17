Глава МИД Швеции подписала заявку на вступление страны в НАТО

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде подписала заявку на вступление страны в Североатлантический альянс.

Как пишет «Европейская правда», об этом сообщает SVT.

– Это воспринимается как большое, серьезное событие, как шаг, который мы считаем самым лучшим для Швеции, – прокомментировала министерша.

По ее словам, теперь заявка Швеции будет подана вместе с заявкой Финляндии. Историческое голосование финского парламента ожидается вечером 17 мая.

Как известно, 15 мая Швеция официально решила подать заявку на вступление в НАТО.

Ранее о намерении вступить в НАТО объявила Финляндия.

Швеция и Финляндия решили вступить в НАТО после того, как Россия напала на Украину.