кремль показательно наказывает командиров оккупационных войск за поражение в Украине, часть уже отстранили от должностей

За поражения в Украине кремль показательно наказывает командиров оккупационных войск, часть из них уже отстранены от должностей.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки.

За время российско-украинской войны, никаких стратегических задач, пафосно объявленных путиным в речи 23 февраля, российским оккупационным войскам выполнить не удалось.

«Непобедимая и легендарная» армия оказалась ордой убийц, мародеров, насильников и трусов под руководством бездарей и воров. Некомпетентность российской военной верхушки превзошла все ожидания мирового сообщества», – отметили в ГУР.

Чтобы уменьшить последствия будущей политической и уголовной ответственности, кремлевские власти пытаются обвинить во всех неудачах и поражениях командиров оккупационных частей и соединений. Поиск виновных руководство страны-оккупанта начало в «лучших сталинских традициях».

Так, за «героическую потерю» гордости чф рф ракетного крейсера «Москва» был отстранен от должности и арестован командующий черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов. Следственные действия также были начаты в отношении его первого заместителя вице-адмирала Сергея Пинчука.

За беспрецедентные потери личного состава, вооружения и военной техники отстранен от должности Владислав Ершов, руководивший шестой армией рф.

По этим же причинам отстранен командир первой танковой армии Западного военного округа генерал-лейтенант Сергей Кисель. «Вопреки приказу высшего руководства» генерал отправлял во исполнение карательных операций на территорию Украины срочников.

В связи с неудовлетворительным выполнением поставленных задач отстранен от должности командующий 22 АК южного военного округа в Крыму генерал-майор Аркадий Марзоев.

Отстранили от должности и командира 103-й отдельной бригады материально-технического обеспечения полковника Михаила Пономарева.