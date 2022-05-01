Российские оккупанты планируют «отдать» Мариуполь «кадыровцам» – с портом и правом мародерства

Российские оккупанты планируют «отдать» Мариуполь «кадыровцам».

Об этом заявил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко.

«Становятся понемногу понятными части паззла, что оккупанты планируют делать с Мариуполем, и кто будет условным «куратором восстановления». Наши источники из окружения Иващенко сообщали, о «шефстве» от Чечни. Потому что Мариуполь оказался слишком недружелюбным и националистическим. Поэтому для устрашения и подавления сопротивления планируется отдать город кадыровцам. С портом и правом мародерства», – сообщил он.

Уже 17 мая в Мариуполь приехали представители госдумы россии и приближенные к чеченским властям.

«Теперь мы фиксируем частичное подтверждение. Сегодня в Мариуполе впервые состоялась рабочая встреча с участием оккупационной администрации, депутата ГосДумы РФ Саблина (куратор оккупации Мариуполя с 2014 года), Адамом Делимхановым и Ахмедом Долгаевым. Которые являются по существу частью политической власти Чечни. Обсуждали планы по «восстановлению Мариуполя». Кадыровцы вели себя как хозяева, и сам график встречи скорее напоминал оценку и инвентаризацию того, что осталось. Чем что-то, похожее на планы по восстановлению. Итак, один из возможных сценариев начал реализовываться. Продолжаем следить за развитием событий», – подытожил Андрющенко.

Напомним, что россия пытается возобновить работу порта в Мариуполе, но этому препятствует затопленное украинское судно.

Также напомним, что в Мариуполе войска рф заставляют граждан подписывать документы на получение «компенсации», где требуют указать, что город обстреливали якобы украинские военные.