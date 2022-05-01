В рф решили устроить «пресс-тур» для иноСМИ по оккупированным городам – им будут врать, что Украина сама с собой воюет

Осознав, что мировая общественность больше не верит лживым сообщениям российских телеканалов, кремлевские пропагандисты решили привлечь к своей деятельности европейских журналистов и мировые СМИ.

Об этом сообщают в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

По данным военной разведки Украины, департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны страны-оккупанта срочно готовит пресс-тур иностранных журналистов на временно оккупированные территории Украины.

С 18 по 21 мая оккупанты планируют показать представителям СМИ разрушенные районы Мариуполя. Чтобы обвинить Украину в разрушении города и массовых убийствах мирных жителей, российские пропагандисты уже завезли в Мариуполь обломки украинских боеприпасов, собранных из всех оккупированных районов Донецкой области, и готовят завезенных из Донецка и Горловки «местных очевидцев», которые будут рассказывать журналистам о «преступлениях» Мариуполь.

Так называемый «пресс-тур» также предусматривает выезд группы из ростова-на-дону и посещение журналистами Херсона, Новой Каховки, Скадовска, Армянска и Донецка, где запланирована встреча с кремлевской марионеткой Пушилиным.

К участию в «пресс-туре» министерство обороны россии пытается привлечь представителей средств массовой информации из Франции, США, ФРГ, Японии, Греции, КНР, Беларуси, Индии, Венесуэлы, Болгарии и ОАЭ.

«Предостерегаем иностранных журналистов о планах пропагандистов страны-агрессора сделать их соучастниками создания фейковых материалов и напоминаем об уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы Украины и проникновение на территорию независимого государства», - добавили в ГУР.

Напомним, российская пропаганда распространяет тезис о якобы связи убийцы из Баффало и «Азова».