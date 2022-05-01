ГБР пришло с обыском в фирму по производству стройматериалов, подконтрольную российскому олигарху со связями в кремле

ГБР пришло с обысками на предприятие по изготовлению строительных материалов, подконтрольное российскому олигарху Андрею Молчанову. Он является бывшим членом «совета федерации федерального собрания рф», приближенным к оккупационным властям и уплачивающим большие налоги в бюджет страны-агрессора.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Сотрудники ДБР установили, что производство в Киевской области входит в холдинг российского олигарха. Полученная украинским предприятием прибыль направлялась в виде дивидендов и роялти к так называемой «материнской компании» из россии.

Сотрудники ГБР провели комплекс следственных действий, направленных на документирование фактов противоправной деятельности. Обыски проходили по местам жительства директора и бухгалтеров, офисных помещений и промышленных объектов предприятия, связанного с российским капиталом.

Продолжается досудебное следствие по части 4 статьи 110-2 («Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины») и части 3 статьи 436-2 («Оправдывание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, глорификация ее участников») Уголовного кодекса Украины.

2018 году Министерство финансов США эту российскую компанию и ее генерального директора внесло в т. н. «кремлевского списка» – перечня субъектов (физических и юридических лиц), непосредственно приближенных к президенту российской федерации владимиру путину.

В ГБР не называют предприятие, но с Молчановым связано ООО «Аэрок», которое было зарегистрировано 25 декабря 2006 года в Киевской области. Руководителем организации является Дмитрий Рудченко. Специализируется предприятие на изготовлении изделий из газобетона для строительства.

Напомним, как суд суд арестовал активы компаний российского олигарха Фридмана на сумму свыше 12,4 миллиарда гривен.