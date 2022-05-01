В Николаеве СБУ разоблачила российскую агентурную сеть, в составе которой были женщины с военным прошлым – курировал их генерал из рф

СБУ провела многоэтапную спецоперацию по разоблачению и обезвреживанию разветвленной агентурной сети оккупантов на юге Украины. Злоумышленники собирали разведданные и занимались подготовкой скрытого проникновения вражеских ДРГ на территорию Николаева.

Об этом сообщает СБУ.

Установлено, что агентурная группа была сформирована резидентом под кураторством генерала российских оккупационных сил. В ее состав входило 5 человек из числа местных жителей. Среди них женщины - бывшие украинские военнослужащие из подразделений, дислоцированных в регионе. Их привлекали для дополнительной конспирации: якобы они не должны вызывать подозрения у украинских силовиков.

«По указаниям куратора, агенты также собирали информацию об общественно-политической обстановке в регионе и последствиях вражеских ракетных ударов по Николаеву. Для получения секретных сведений, включая позиции украинских подразделений, злоумышленники пытались «в темную» использовать действующих военнослужащих. То есть выспрашивали у них секретную информацию якобы в дружеском разговоре», - говорится в сообщении.

После «успешного» выполнения задач часть агентов должны были эвакуировать в Крым, другим – обещали руководящие должности в случае оккупации Николаевщины.

В ходе следственно-оперативных действий в областном центре задержаны активные участники вражеской группы.

Во время обысков по местам их проживания правоохранители обнаружили:

- средства связи,

- флеш-накопители с подтверждениями взрывной деятельности,

- деньги, выделенные на обеспечение деятельности ДРГ оккупантов.

В настоящее время задержанным доложено о подозрении в совершении преступлений по ч. 2 ст. 111 («Государственная измена») Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются неотложные меры по установлению местонахождение, задержанию и привлечению к ответственности других лиц, причастных к деятельности российской агентурной группы.