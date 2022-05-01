Двоим офицерам рф сообщили о подозрении за подрыв Северо-Крымского канала – их планируют объявить в международный розыск

Заместителю командующего черноморским флотом рф по материально-техническому обеспечению и командиру 11-й отдельной инженерной бригады Южного военного округа рф сообщили о подозрении за подрыв Северо-Крымского канала.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины.

По данным следствия, в конце февраля 2022 года после вторжения на территорию Украины российские войска подозреваемые руководили подрывом Северо-Крымского канала в Херсонской области. Генерал-майор заместитель командующего ЧФ руководил незаконными действиями захватчиков на этом гражданском объекте, который относится к критической инфраструктуре и снабжает водой население, а также орошение полей в регионе. В свою очередь, полковник командир бригады непосредственно руководил подчиненными ему солдатами, взорвавшими канал в нескольких местах.

В результате повреждения гидросооружения значительный ущерб нанесен гражданской инфраструктуре, исключено осуществление сращивания сельхозземель на территории Скадовского, Каховского районов Херсонской области. Кроме того, нанесен значительный ущерб окружающей среде и нанесен материальный ущерб государству в больших размерах.

В настоящее время решается вопрос об объявлении его в международный розыск.

Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется следственным отделом УСБУ в Херсонской области.