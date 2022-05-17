У россии нет преимущества в воздухе, но вероятность воздушных ударов сохраняется, – Минобороны Украины

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что у российской армии нет преимущества в воздухе, но вероятность воздушных ударов сохраняется.

Об этом шла речь на брифинге.

- Сохраняется вероятность воздушных ударов по всей территории Украины. Если до 24 февраля считалось, что украинского ПВО почти нет, то сейчас констатируем – враг не имеет преимущества в воздухе. Именно благодаря работе ПВО. А это сотни тысяч спасенных жизней, – отметила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Она также подчеркнула, что, конечно, попадание ракет в какие-то объекты есть, но сбитых враждебных целей в разы и раза больше.

Как известно, россия неоднократно заявляла о том, что полностью обезвредила украинскую ПВО и уничтожила Воздушные силы ВСУ. Однако и ПВО и ВС ВСУ успешно продолжают выполнять боевые задачи по уничтожению сил оккупантов.