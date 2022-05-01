Российские оккупанты уничтожили единственный в Украине и один из самых больших в мире Банк генетических ресурсов растений

В результате массированных обстрелов российской армии в Харькове уничтожен единственный в стране и один из самых больших в мире Банк генетических ресурсов растений Украины.

Об этом рассказал доктор сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник Института растениеводства им. Юрьева НААН Украины Сергей Авраменко.

По словам ученого, в банке хранилось свыше 160 тыс. сортов и гибридов сельскохозяйственных культур со всего мира. Семена ученые сберегали в специальных хранилищах в разных температурных условиях, что позволило бы восстановить генофонд растений в случае масштабных природных катаклизмов.

В этом году сотрудники института тоже готовились к севу в марте, семена перевезли в отдельный корпус. Однако после обстрелов от генетического банка ничего не осталось.

- Все превратилось в пепел — десятки тысяч образцов семенного материала! В том числе сорта, которым сотни лет, старинные, которые уже будет нельзя восстановить. Выгорело все, — прокомментировал ученый.

Он подчеркнул, что в здании института не было украинских военных, уничтожалась конкретно научное учреждение.

Как отметил Авраменко, банк растений в Харькове смогли сохранить даже при немецкой оккупации.

- Мне грустно говорить о том, что при гитлеровской Германии, когда в оккупации была вся Украина, немцы не уничтожили эту коллекцию, а наоборот, пытались сохранить, что-то спрятать, потому что знали, что их потомкам это может понадобиться. Ведь продовольственная безопасность каждой страны зависит от таких банков генетических ресурсов, — подчеркнул ученый.

Он отметил, что селекционеры со всего мира, включая Россию, заказывали образцы из этого генофонда, чтобы создавать свои сорта.