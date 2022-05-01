МЧС россии указало в отчетах, что в разбомбленном оккупантами мариупольском Драмтеатре погибли всего 12 человек

Российское МЧС скрывает реальное количество жертв в результате авиаудара по Драматическому театру в Мариуполе, указывая, что погибших всего 12 человек.

Об этом сообщил советник мэра Маруполя Петр Андрющенко.

«Россияне продолжают делать все для сокрытия преступлений. Понемногу становится понятным, почему к разборам завалов в таких местах как Драматический театр и Роддом не привлекают мариупольцев. МЧС так называемой ДНР ссылаясь на отчеты МСЧ россии, работающей в Мариуполе, обнародует данные о погибших в Драматическом театре. Их оказалось… 12. 12 человек по данным «днр» погибли в Драматическом театре», - пишет Андрющенко.

По его словам, даже по минимальному сценарию там погибли более 300 мирных жителей города.

«Где делись тела других – мы тоже понимаем. Скрыто под номерами в безымянных братских могилах Мангуша. Ярость. Просто ярость», – резюмировал советник Мариупольского городского головы.

Напомним, в Донецком академическом областном драматическом театре в Мариуполе, на который 16 марта сбросил бомбу российский самолет, погибло около 600 человек внутри и снаружи здания.