Они все герои, у них сейчас новый приказ – сохранить свою жизнь, – министр Резников о защитниках Мариуполя

Министр обороны Украины Алексей Резников заявляет, что благодаря героизму защитников Мариуполя удалось оттащить войска российской федерации от Киева и остановить наступление на Запорожскую и Донецкую области.

Об этом Резников сказал в комментарии журналистам.

– Благодаря героизму гарнизона Мариуполя удалось оттащить войска российских оккупантов от Киева. Они выполнили свой приказ сдержать группировку 20 тысяч российских захватчиков и не пустить их в Запорожье и дальше на Донбасс. Они все герои, у них сейчас новый приказ – сохранить свою жизнь, – подчеркнул Резников.

По словам министра обороны, главная цель – сохранить жизнь гарнизона защитников Мариуполя, в состав которого входят морские пехотинцы, бойцы Территориальной обороны, полиция, пограничники, нацгвардейцы, бойцы отдельного полка «Азов».