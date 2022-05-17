У путина продолжают выдумывать оправдания для развязанной войны – на этот раз «крайним» сделали Запад

Секретарь Совбеза россии Николай Патрушев заявил, что начатая рф война в Украине якобы сорвала планы Запада установить в россии подконтрольный себе режим.

Об этом шла речь на заседании научного совета при СБ РФ, пишет пропагандистское издание РИА Новости.

- Запад стремится создать условия для установления в россии подконтрольного западникам режима, как это уже было отработано в Украине и в целом ряде других государств. Специальная военная операция сорвала эти замыслы, - заявил Патрушев.

- Мы были вынуждены превентивно приступить к этой мере, так как уровень угроз национальной безопасности, пренебрежения к интересам нашей страны вышли на уровень, который грозил самой государственности россии и её существованию, - добавил он.

Как именно Украина до войны якобы угрожала существованию россии, Патрушев не уточнил. Примечательно, что Патрушева называют приемником владимира путина.

Как известно, это уже не первая версия от военно-политического руководства страны-оккупанта о причинах открытой военной агрессии по отношению к Украине.

В частности, 9 мая президент владимир путин заявил, что у россии якобы не было выбора, кроме как напасть на Украину. Он утверждает, что будь хоть один шанс «решить проблему Донбасса мирно», россияне бы его использовали.

Ранее россия оправдывала войну необходимостью защиты Донбасса от украинских «нацистов» и защиты рф от военной угрозы со стороны запада.