Оккупанты заставляют бизнесменов Херсонщины открывать базы отдыха для солдат рф

«Санатории и базы отдыха на временно оккупированной территории Крыма переполнены ранеными российскими военными, которых везут с материковой части Украины. Поэтому захватчики решили устроить отдых в курортных местах временно оккупированной Херсонщины. Местных предпринимателей заставляют открывать базы отдыха, кофейни, магазины и «создавать безопасные и комфортные условия» для отдыхающих», – отмечает омбудсмен.

По ее словам, такая ситуация сейчас наблюдается прежде всего на Арбатской стрелке, граничащей с аннексированным Крымом.

Напомним, что ранее Денисова сообщила, что в Херсоне кафиры пытают взятых в плен мирных жителей .