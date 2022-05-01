Оккупанты заставляют бизнесменов Херсонщины открывать базы отдыха для солдат рф

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17.05.2022 23:45

Бизнесменов на оккупированной Херсоне заставят открывать базы отдыха для российских солдат.

Об этом сообщает уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

«Санатории и базы отдыха на временно оккупированной территории Крыма переполнены ранеными российскими военными, которых везут с материковой части Украины. Поэтому захватчики решили устроить отдых в курортных местах временно оккупированной Херсонщины. Местных предпринимателей заставляют открывать базы отдыха, кофейни, магазины и «создавать безопасные и комфортные условия» для отдыхающих», – отмечает омбудсмен.

По ее словам, такая ситуация сейчас наблюдается прежде всего на Арбатской стрелке, граничащей с аннексированным Крымом.

Напомним, что ранее Денисова сообщила, что в Херсоне кафиры пытают взятых в плен мирных жителей .

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