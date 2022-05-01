«Двух пленных взяли, одному ухо отрезали – он говорить не хотел»: Оккупант восторженно рассказывает, как обстреливает села и пытает людей

Российский оккупант рассказал своему отцу, как он пытает людей в Украине, обстреливает села и вымогает у местных еду.

Перехват опубликовали в Службе безопасности Украины.

Оккупант, который еще недавно был на Харьковском направлении, с восторгом рассказывает, как из танков обстреливает села, «накрывает артой», разрушает дома и уничтожает автомобили.

«Двух пленных взяли. Одному ухо отрезали – он говорить не хотел. Это еще нормально, что ему пулю в лоб не пустили, или БТР-ом не четвертовали. А можно было его просто поставить и короб от пулемёта, 100 патронов, просто в него выпустить, и дуршлачок сделать. Ну, максимум, можно было пальцы отрубить», - говорит оккупант.

В ответ на это отец особо не реагирует, а потом спрашивает, дают ли им паек. Сын сообщает, что пайков давно нет, но его сослуживцы вымогают у людей еду.

«Пацаны на разведку сходили, принесли: колбасы, майонеза, сала… По людям прошлись… смысл им залу*аться, у нас стволы, танк. Если кто залу*нется – минус дом и живи, как хочешь», - говорит оккупант.

В ответ на вопрос отца, можно ли так, оккупант отвечает – нужно.

Напомним, в оккупированном Херсоне российские военные пытают взятых в заложники мирных жителей.