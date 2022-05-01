В россии хотят запретить обмен бойцов «Азова»

госдума рф в среду рассмотрит проект определения о запрете обмена так называемых «нацистских преступников», а верховный суд рф 26 мая рассмотрит признание украинского полка «Азов» террористической организацией.

Об этом сообщают РИА Новости.

Депутаты госдумы поддержали предложение главы комитета госдумы по обороне Андрея Картаполова рассмотреть в среду проект постановления о «недопущении обмена нацистских преступников».

Ранее пресс-секретарь госдумы Вячеслав Володин во время пленарного заседания во вторник заявил, что «нацистские преступники» не должны подлежать обмену, и россия делает все для того, чтобы они предстали перед судом.

Он поручил думскому комитету по обороне подготовить постановление, отражающее предложение о невозможности обмена пленных с батальона «Азов».

В то же время верховный суд россии 26 мая рассмотрит дело о признании украинского батальона «Азов» террористической организацией, сообщается на сайте Минюста.

«Минюст России информирует, что административное дело о признании украинского военизированного националистического объединения «Азов» (другие используемые наименования: батальон «Азов», полк «Азов») террористической организацией и запретом его деятельности на территории Российской Федерации назначено для судебного разбирательства на 26 мая здания Верховного суда Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Напомним, что основатель «Азова» Андрей Билецкий призвал всех воздержаться от комментариев операции по спасению защитников «Азовстали».