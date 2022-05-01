«Томаты и томатную пасту в россии мы будем есть чаще и больше»: вице-премьер рф о «больших перспективах» Херсонщины

Вице-премьер россии марат хуснуллин заявил, что у Херсонской области Украины, которая оккупирована российскими войсками в ходе военного вторжения, «большие перспективы».

По его словам, регион «займет достойное место в российской семье».

Государственные СМИ сообщают, что Хуснуллин находится в Херсонской области с «рабочим визитом». Ранее секретарь генсовета «единой россии» андрей турчак во время поездки в Херсон заявил, что россия останется в нём «навсегда».

Также вице-премьер рф марат хуснуллин в ходе встречи с «главой областной администрации» пообещал, что россия отремонтирует дороги и мосты в Херсонской области, добавив, что средства на данные цели уже выделены.

«Мы точно видим, что мы будем заниматься восстановлением и ремонтом дорог, мостов. Мы уже поставили первоочередные задачи, деньги на это выделены. Мы очень заинтересованы в развитии сельхозпродукции. Я думаю, что томаты и томатную пасту в России мы будем есть чаще и больше благодаря труду сельхозпроизводителей Херсона. Видим большую перспективу по порту», — приводят росСМИ слова хуснуллина.

Как известно, ранее СМИ сообщали, что в Херсонской области Москва намерена создать управляемое сепаратистское образование – Херсонскую народную республику. Представитель оккупационных властей региона кирилл стремоусов 11 мая заявил агентству РИА «Новости», что создание республики там не планируется. По его словам, «Херсон - это россия» и до конца года окупационная администрация намерена перевести регион на российское законодательство.