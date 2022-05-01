Агентурную сеть рф в Николаеве удалось разоблачить благодаря внедренному в стан врага в Херсоне офицеру-агенту, - источник

Российскую агентурную сеть в Николаеве удалось разоблачить и ликвидировать благодаря внедрению в стан врага на временно-оккупированной территории спецагента – экс-командира одного из воинских подразделений Николаева.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из достоверных источников, знакомых с деталями проведения спецоперации.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Николаеве СБУ разоблачила российскую агентурную сеть, в составе которой были женщины с военным прошлым и курироватором которых был генерал из рф.

«Многоходовая операция по разоблачению и задержанию агентурной сети рф, действующей на территории Николаева, была успешно реализована благодаря непосредственному участию в ней экс-командира одного из воинских подразделений Николаева, который в самом начале полномасштабной войны Силами сопротивления в Херсонской области был внедрен в ряды врага», - рассказал собеседник издания.

По его словам, указанному офицеру, удалось установить контакт с высшим военным руководством подразделений ВС рф, находящихся в Херсонской области.

«Рискуя собственной жизнью, офицер в отставке переехал в оккупированный город Херсон и, в дальнейшем, предпринял эффективные меры по выявлению и установлению связи с представителями спящей агентуры рф в Николаеве. В дальнейшем, в течении двух месяцев, «выполняя задания» военного руководства рф, экс-командир получал от установленных агентов данные о передвижении и местах дислокации украинских войск и сил территориальной обороны в Николаевской области, наличии военной техники в городе Николаеве и т.д. При этом полученная информация при докладе внедренным агентом менялась, тем самым противник был дезинформирован, в результате чего рф тратились ресурсы и боеприпасы для нанесения ударов по несуществующим целям», - подчеркнул собеседник издания.

Помимо этого, примечательно еще и то, что благодаря усилиям вышеупомянутого Офицера, при боестолкновении на территории Николаевской области, добровольно сдались в плен ВСУ ряд военнослужащих росгвардии.

Напомним, что итогом спецоперации стало задержание 5 человек из числа местных жителей. Среди которых женщины - бывшие украинские военнослужащие из подразделений, дислоцированных в регионе. В настоящее время задержанным сообщено о подозрении в совершении преступлений по ч. 2 ст. 111 («Государственная измена») Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.