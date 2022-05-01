Минрегион договорился с ЮНИСЕФ о сотрудничестве в сфере питьевого водоснабжения: в списке городов есть Николаев

Министерство развития общин и территорий договорилось о сотрудничестве с ЮНИСЕФ в сфере питьевого водоснабжения в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба Минрегионстроя.

Минрегион отмечает, что программа по воде, санитарии и гигиене Детского фонда ООН с началом полномасштабной войны в Украине расширила свою деятельность на всю территорию страны.

«Помощь ЮНИСЕФ для восстановления водоснабжения уже получили Бородянка, Николаев, Запорожье, Сумы, Чернигов, Харьков и Ужгород», – говорится в прессрелизе.

Стороны обсудили вопросы координации дальнейшей помощи предприятиям питьевого водоснабжения в малых населенных пунктах Украины.

Как известно, вода в городе исчезла с 12 апреля. Мэр Николаева Александр Сенкевич пояснил, что в результате боевых действий поврежден водопровод в Николаев в месте, к какому доступу пока нет.

В свою очередь, глава Николаевской ОВ Виталий Ким сообщил, что ситуация с подачей воды разрешится в Николаеве через несколько дней - либо возобновления возобновят, либо будет подвоз . Также мэр Сенкевич рассказал о подготовке скважин в Николаеве – часть уже открыли, над остальными работают.

Тогда народный депутат Украины Артем Черноморов назвал катастрофой ситуацию, которая сложилась с отсутствием водоснабжения в Николаеве и публично обратился к министру развития общин и территорий Украины Алексею Чернышеву, отметив, что решение вопроса с водой – это полномочия Министерства.

После его обращения Кабинет Министров выделил из резервного фонда государственного бюджета 56 миллионов гривен на восстановление водоснабжения в Николаеве .