ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Оккупанты расстреляли «Градами» колонну гражданских авто в Херсонской области, есть погибшие

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 17 мая по этой ссылке.



В этой новости мы будем следить за событиями 18 мая.

Информация постоянно обновляется:

09:50 Общие боевые потери противника с 24 февраля по 18 мая ориентировочно составили:

- личного состава – около 28300 (+400) человек ликвидировано,

- танков ‒ 1251 (+16) ед,

- боевых бронированных машин ‒ 3043 (+34) ед,

- артиллерийских систем – 586 (+8) ед,

- РСЗО - 199 (+1) ед,

- средства ПВО - 91 (+1) ед,

- самолетов – 202 (+1) ед,

- вертолетов – 167 (+0) ед,

- БПЛА оперативно-тактического уровня – 441 (+5),

- крылатые ракеты - 102 (+5),

- корабли /катера - 13 (+0) ед,

- автомобильной техники и автоцистерн - 2137 (+28) ед,

- специальная техника – 43 (+0).

Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Славянском, Криворожском и Запорожском направлениях.

Данные уточняются.

09:26 ОК «Південь» сообщает, что по Одесщине нанесен очередной ракетный удар с акватории Черного моря.

«Враг продолжает попытки разрушения инфраструктуры и психологическое давление на мирных жителей, атакуя на рассвете населенные пункты региона. По предварительной информации, существенных разрушений и пострадавших нет», - говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, документирующая последствия ракетного удара. Событие квалифицировано по статье 438 Уголовного кодекса Украины («Нарушение законов и обычаев войны»). В настоящее время идет процесс сбора доказательств преступления РФ для суда.

09:23 Этой ночью враг обстрелял Сумскую область «Градами», сообщает Госпогранслужба Украины.

«Российские войска произвели около десятка выстрелов из реактивной системы залпового огня со стороны российского населенного пункта Понуры. В результате обстрела повреждено частное жилье в одном из населенных пунктов», - говорится в сообщении.

09:09 17 мая вблизи села Давыдов Брид на Херсонщине российские военные расстреляли из «Градов» колонну гражданских авто: три человека погибли и много раненых. Об этом в Facebook сообщил депутат областного совета Игорь Йосипенко.

По его словам, в колонне было по меньшей мере сто автомобилей, люди пытались выехать из временно оккупированной Херсонщины в Кривой Рог.

«Часть машин дальше самостоятельно ехать не может, техника изуродована. Есть немало раненых и, как минимум, трое гражданских погибли. Не обращая внимания на предупреждение ВСУ о запрете пересечения линии огня в эти дни, люди, простояв в очереди около трех суток возле Давыдов Брода, все-таки решили ехать. Последствия ужасающие», - написал Йосипенко.

08:17 «Охота» бойцов за ВСУ за российским танком в поселке Питомник Харьковской области.

08:13 98-й батальон «Азов» нанес удар по позицям оккупантов.

08:08 Оккупанты продолжают обстрелы городов и сел в Луганской области, сообщает глава ОВА Сергей Гайдай.

В результате этих обстрелов гибнут люди. За прошлые сутки четыре человека погибли, в реанимации Днепра борются за жизнь ребенка из Горского.

07:51 Свежая сводка от британской разведки:

- Несмотря на то, что российские войска окружали Мариуполь более десяти недель, стойкое украинское сопротивление задержало возможность россии получить полный контроль над городом. Это сорвало их первые попытки захватить ключевой город и привело к дорогостоящим потерям личного состава среди российских войск.

- Пытаясь подавить украинское сопротивление, россия широко использовала вспомогательный персонал. Это включает развертывание чеченских сил, которые, вероятно, состоят из нескольких тысяч боевиков, в основном сосредоточенных на мариупольском и луганском направлениях. Эти силы, вероятно, состоят как из отдельных добровольцев, так и из подразделений Национальной гвардии, которые обычно занимаются обеспечением власти главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

- Кадыров, вероятно, осуществляет личный надзор за развертыванием, в то время как его двоюродный брат Адам Делимханов, вероятно, выполнял функции чеченского полевого командира в Мариуполе. Боевое развертывание такого разрозненного персонала демонстрирует серьезные проблемы россии с ресурсами в Украине и, вероятно, способствует разобщенности командования, которое продолжает мешать операциям россии.

07:36 Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, кроме сбитой ПВО ракеты над Днепром еще одна ракета все же попала по объекту транспортной инфраструктуры. В результате он разрушен.

А обломки сбитой ракеты упали на частный двор. Повреждены два дома, ранена женщина.

07:28 Последствия ракетного удара оккупантов по учебному центру в Десне.

07:20 В Днепре утром горожане слышали взрывы. Позже в Воздушном командовании «Схід» сообщили, что успешно сработала ПВО.

07:00 По состоянию на 6 утра 18 мая в Донецком операционном районе и на Славянском направлении российские войска оказывают огненное влияние вдоль всей линии столкновения, говорится в сводке Генштаба.

Сообщается, что на других направлениях противник основные усилия сосредотачивает на удержании занятых ранее рубежей, ведении разведки, инженерном оборудовании позиций, пополнении запасов, а также пытается улучшить свое тактическое положение.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях подразделения вооруженных сил республики Беларусь выполняют задачи по усилению украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

Враг продолжает артиллерийские обстрелы позиций украинских войск и объектов гражданской инфраструктуры в приграничных населенных пунктах Черниговской и Сумской областей.

На Харьковском направлении противник сосредоточился на удержании занимаемых позиций и предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Агрессор производит артиллерийские обстрелы населенных пунктов Циркуны, Русские Тишки, Черкасские Тишки и Питомник.

На Славянском направлении враг совершает наступление на населенный пункт Довгенькое. Для поддержки наступательных действий в определенном районе развернуто подразделения реактивной и ствольной артиллерии.

С целью осуществления логистического обеспечения и доукомплектования понесших потери подразделений агрессор перемещает с территории российской федерации вооружения и военную технику.

На Донецком направлении враг продолжает наступление на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях.

На Лиманском направлении противник вел наступление с целью установления полного контроля над населенным пунктом Дробышево и блокировки Лимана с севера.

На Бахмутском и Северодонецком направлениях для авиационной поддержки наступательных действий агрессор сосредоточил в Луганской области до пятнадцати вертолетов.

В Мариуполе основные усилия враг сосредотачивается на блокировке наших подразделений в районе завода "Азовсталь". Продолжает наносить артиллерийские и авиационные удары.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг усиливает группировку войск для проведения наступления на Пологи - Орехов.

На Южнобугском направлении противник сосредотачивает основные усилия на содержании занятых рубежей, ведении разведки, инженерном оборудовании позиций. Оказывает огненное влияние на подразделения наших войск.

На Николаевском направлении для огневого поражения наших войск российские войска развернули на огневых позициях до десяти батарей реактивной и восьми - ствольной артиллерии.

На Криворожском направлении российские войска проводили демонстративные действия с целью сковывания украинских войск, совершенствовали инженерное оборудование и пополняли запасы.

На Бессарабском направлении обстановка в Приднестровском регионе Республики Молдова остается напряженной и существенных изменений не претерпела.

На Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки отбиты двенадцать атак врага, уничтожены три танка, три артиллерийские системы, шесть единиц боевой бронированной техники и семь автомобилей противника.

01:03 Советник главы МВД Антон Геращенко показал видео последствий удара по учебному центру. Как сообщалось ранее, в результате авиаудара, который утром 17 мая нанесли российские войска по поселку Десна, что на Черниговщине, погибли восемь человек. Еще 12 травмированы.

00:55 На кадрах работа по уничтожению врага силами 53 отдельной механизированнной бригады.

«В кустах и деревьях от украинцев не укроешься – всюду найдут! В этот раз 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха не оставила врагу никакого шанса на спасение», - говорится в описании видео.

00:50 На востоке украинские воины отбили 12 вражеских атак и уничтожили девять беспилотников. Всего, за 17 мая Группировка Объединенных сил на Донецком и Луганском направлениях отразила 12 вражеских атак, на четырех локациях еще продолжаются бои.

За сутки украинские защитники и защитницы уничтожили: 3 танка, 3 артиллерийские системы (из них одна РСЗО, 6 единиц боевой бронированной техники, 7 автомобилей (в том числе один грузовик с боеприпасами). Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили: 9 беспилотных летательных аппаратов типа «Орлан-10» и один оперативно тактический беспилотный авиационный комплекс типа «ZALA».

00:30 За минувшие сутки украинские военные поразили 15 воздушных целей российских оккупантов. В сообщении Командования Воздушных сил ВСУ указано, что противовоздушная оборона Сухопутных войск поразила 10 беспилотников оперативно-тактического уровня, еще один БПЛА и четыре крылатые ракеты уничтожили зенитные ракетные подразделения Воздушных сил Вооруженных сил Украины.