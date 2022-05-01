Война на Николаевщине: Опубликованы фото последствий ракетного удара по Николаеву

24 февраля в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 17 мая доступна по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 18 мая, происходящими на территории Николаевской области.

Информация постоянно обновляется:

08:28 Утром, 18 мая, после вражеского ракетного удара, произошло разрушение и возник пожар в частном жилом секторе в Ингульском районе города Николаева, сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Пожарные потушили горение на площади 50 кв. м. Известно об одном пострадавшем, получившем осколочные ранения.

07:39 В результате ракетного удара по Николаеву пострадали частные дома, некоторые из них получили значительные повреждения.

Ранен один человек, его госпитализировали с осколочным ранением.

07:30 Сегодня рано утром, в 05:44, жители Николаева проснулись от мощного взрыва в одном из районов города. Ему предшествовал свист, характерный для пролета крылатой ракеты.

Сразу после этого на территории области была объявлена тревога.

Тем временем, в сети опубликовали видео со столбом дыма после взрыва.